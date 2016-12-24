Игорь Комаров и Артём Здунов встретились с победителями кадрового проекта «Моя Мордовия»

8 июля полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров вместе с временно исполняющим обязанности Главы РМ Артёмом Здуновым встретились с победителями кадрового проекта «Моя Мордовия».

Встреча прошла в очень теплой и дружеской обстановке, в формате круглого стола. Участники рассказали о собственных проектах по развитию региона, которые уже вынесены на обсуждение на правительственный уровень.

Напомним, на первом заседании победителей «Моей Мордовии» было решено организовать экспертный клуб, состоящий из участников проекта и представителей Администрации Главы РМ и Правительства РМ. Его цель - обсуждение и формирование общественных проектов с последующим вынесением их на грантовую поддержку.

Игорь Комаров поздравил всех с победой и отметил, что такая активность экспертного клуба показывает запрос молодежи на результативную работу на благо региона. Также он подчеркнул, что «Моя Мордовия» - это первый кадровый проект на территории ПФО, который проходит при поддержке АНО «Россия – страна возможностей».

«Вы добились победы своим профессионализмом и целеустремленностью. Важной целью таких проектов является развитие системы региональных и федеральных социальных лифтов. Эта проблема актуальна и в ПФО, и в Мордовии. Нам нужно работать над возможностью карьерных лифтов, когда молодые и талантливые люди хотят развиваться и приносить пользу. Мы с большим энтузиазмом приняли инициативу Артёма Алексеевича Здунова о проведении такого проекта. Я надеюсь, что финалисты смогут помочь решать те большие задачи, которые поставил перед республикой Президент России Владимир Владимирович Путин, по развитию экономики и улучшению качества жизни. Уверен, каждый из вас сможет реализовать себя», - сказал полпред Президента в ПФО.

Финалисты кадрового проекта представили на встрече свое видение отдельных направлений развития Мордовии. Предложения разноплановые и касаются социальной сферы, благоустройства городской среды, дополнительного образования и развития культурной сферы. Врио Главы РМ отметил, что появление такого количества активных людей, болеющих за свою малую Родину, непременно положительно скажется на будущем республики.

«Мы отметили для себя, что по всей стране живут, работают и хотят вернуться на малую Родину огромное количество высококлассных специалистов. Я прошу вас работать от чистого сердца. Мы будем предлагать участникам кадрового проекта ответственные посты в зависимости от их компетенций. Мы будем создавать условия, чтобы уроженцы республики смогли вернуться сюда на высокооплачиваемую работу и достойный уровень жизни. Многие уже добились успехов в других регионах. Для нас важно, чтобы эти люди применили весь свой накопленный опыт и в нашей республике. Мы даем им такой шанс. Кто, если не они, должны работать во властных структурах? Все победители очень технологичны, энергетически заряжены, они любят республику. Впереди у нас ожидается еще много назначений, в том числе и крупных. Сейчас мы знакомимся с этими людьми. Нам нужно добиться, чтобы каждый из них оказался на своем месте», - подчеркнул Артём Здунов.