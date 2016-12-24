Доставка почтовых отправлений из Мордовии в Казахстан будет стоить дешевле и осуществляться быстрее

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С июня 2021 г. Почта России сократила сроки наземной доставки из России в Казахстан на 3 дня. Стоимость доставки отправлений от корпоративных клиентов снизилась в 2,5 раза: посылка весом до 1 кг стоит 474 руб. вместо 1197 руб. Каждый дополнительный килограмм – 120 руб. вместо 214 руб.
Логистику помог улучшить новый маршрут, запущенный в июле. Теперь посылки из Москвы и западной части России доставляют через день напрямую из Москвы в Нур-Султан. Раньше они сначала уезжали из Москвы в Оренбург, а затем их два раза в неделю отправляли на автомобилях в Казахстан. Оптимизация логистических маршрутов позволила снизить тарифы и сократить сроки доставки отправлений из России в Казахстан до 40% с 10 до 6-7 дней.
Чтобы начать отправлять посылки по сниженным тарифам, продавцам и интернет-магазинам нужно подключиться к услугам Почты России по электронному договору оферты на сайте otpravka.pochta.ru, оформить отправление и сдать его в ближайшее выделенное отделение связи.
«Снижение тарифов на доставку – часть большой программы Почты России по стимулированию экспорта российских товаров в страны ЕАЭС. Казахстан входит в топ-10 стран по количеству экспортных отправлений из России. За первый квартал этого года мы доставили туда почти 40 000 посылок, на 19% больше, чем в 2020 г. Благодаря географической близости Казахстан является очень важным рынком сбыта для российских экспортеров. И мы надеемся, что доступные тарифы поддержат российский бизнес и будут способствовать еще большему росту экспорта», – отметил сотрудник «Почты России».
В мае 2021 г. Почта также снизила тарифы на доставку в Киргизию
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