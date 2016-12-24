В Мордовию прибыл полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров

Хлоркой по вирусу
В Саранске уборку магистральных дорог выполняют с использованием хлорсодержащих растворов
8 июля в Мордовию с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В сопровождении временно исполняющего обязанности Главы Республики Мордовия Артёма Здунова полпред посетит промышленные предприятия «Рузхиммаш» и «ВКМ-Сталь», а также проведет ряд встреч и совещаний. В том числе Игорь Комаров встретится с победителями республиканского кадрового проекта «Моя Мордовия».
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В Саранске уборку магистральных дорог выполняют с использованием хлорсодержащих растворов
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