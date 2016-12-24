Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. проводит выставку «Под покровом Петра и Февронии»

Культура

Сегодня - День семьи, любви и верности - день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

В честь главного семейного праздника страны Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. организовал выставку «Под покровом Петра и Февронии», на которой представлены фотографии семей, проживших долгие годы совместной жизни, а также газетные публикации, рассказывающие о них.

Выставка проходит с 8 по 22 июля (кроме понедельника - 12 и 19 июля) с 10:00 до 18:00.

Посещение музея проводится при соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий, при наличии средств индивидуальной защиты. Получить подробную информацию можно, позвонив по телефону 47-15-57.

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