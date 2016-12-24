Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. проводит выставку «Под покровом Петра и Февронии»

Юрист в деле
В Саранске доцент юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева попалась на взятках
Сегодня - День семьи, любви и верности - день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.
В честь главного семейного праздника страны Мемориальный музей военного и трудового подвига 1941-1945 гг. организовал выставку «Под покровом Петра и Февронии», на которой представлены фотографии семей, проживших долгие годы совместной жизни, а также газетные публикации, рассказывающие о них.
Выставка проходит с 8 по 22 июля (кроме понедельника - 12 и 19 июля) с 10:00 до 18:00.
Посещение музея проводится при соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий, при наличии средств индивидуальной защиты. Получить подробную информацию можно, позвонив по телефону 47-15-57.
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В Саранске доцент юридического факультета МГУ им. Н.П. Огарева попалась на взятках
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