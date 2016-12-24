Александр Девятаев в день рождения своего прославленного отца посетит Дом-музей Героя Советского Союза на его родине в Торбеево

7 июля в преддверии 104-летия со дня рождения знаменитого летчика-истребителя, Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева Мордовский республиканский объединённый краеведческий музей имени И.Д. Воронина посетили его сын Александр Михайлович с супругой.

Перед визитом в музей делегация возложила цветы к памятнику «Побег из ада» на Площади Победы, на котором перечислены имена всех участников дерзкого побега с острова Узедом 8 февраля 1945 года – пленников фашистского концлагеря Пенемюнде.

В Мордовском краеведческом музее для гостей была проведена экскурсия по залам этнографии и истории мордовского края и, конечно, по залам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Один из разделов экспозиции отдельно посвящен биографии и подвигу М.П. Девятаева.

8 июля, в день рождения своего прославленного отца, Александр Девятаев с супругой посетят Дом-музей Героя Советского Союза на родине летчика-истребителя в Торбеево, а также возложат цветы к недавно воздвигнутому в посёлке памятнику Михаилу Петровичу Девятаеву.