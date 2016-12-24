В Мордовии продавец-консультант салона сотовой связи получила 3 года за сворованные 1 миллион 840 тысяч рублей

Репортер

В Мордовии вынесен приговор 38-летней жительнице села Кемля, похитившей со счетов своей фирмы почти 2 миллиона рублей. Дама так прибыльно использовала служебный доступ к бухгалтерской программе организации.

Следователи МВД по РМ выяснили, что преступления предприимчивой особой совершались с марта по ноябрь 2020 года. Женщина работала продавцом-консультантом салона сотовой связи и имела электронный доступ к расчетному счету организации. Это требовалось для выполнения сотрудницей своих прямых служебных обязанностей - зачисления денежных средств на счета абонентских номеров и обслуживание кредитных счетов клиентов. В результате на протяжении полугода она совершала кражи различных сумм денег, которые перечисляла на свой банковский счет и мобильный телефон. За ней набралось 36 таких уголовных эпизодов! Общая сумма выведенных средств составила более 1 миллиона 840 тысяч рублей!

Свою вину в совершенном преступлении женщина признала полностью.
По приговору суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. С учетом воспитания малолетнего ребенка исполнение наказания судом отсрочено до достижения им четырнадцатилетия.

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