В Мордовии 9 тысяч домовладений подключат к газоснабжению в соответствии с поручением Президента России

7 июля в Доме Республики состоялась рабочая встреча Врио Главы Мордовии Артёма Здунова с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым. В ней приняли участие члены Правительства республики и руководство предприятий «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром газораспределение Саранск». Обсуждались вопросы платежной дисциплины за поставляемый газ, работы с потребителями, реализации программы развития газоснабжения и газификации региона на 2021–2025 годы и механизмы социальной газификации.

Врио Главы Мордовии поблагодарил руководство газовой компании за эффективное взаимодействие с регионом, подчеркнув особую значимость работы по так называемой догазификации – подведению газа до границ домовладений в уже газифицированных населенных пунктах.

«Это одно из главных направлений работы сегодня, и мы сделаем все необходимое, чтобы реализовать эту программу», - сказал руководитель республики.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» отметил, что Мордовия – один из самых газифицированных регионов страны (93,6 % - уровень газификации), и выразил уверенность, что совместная работа по догазификации населенных пунктов республики принесет хорошие результаты.

«9 тысяч домовладений республики, которые находятся в уже газифицированных населенных пунктах (из них 2,8 тысячи расположены в непосредственной близости от газопроводов), должны получить газ в соответствии с поручением Президента России», - сказал Сергей Густов.

В ходе встречи стороны утвердили план совместной работы в этом направлении.