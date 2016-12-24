Футбольный клуб «Саранск» заключил контракты еще с шестью футболистами

Спорт

Футбольный клуб «Саранск» заключил контракты еще с шестью футболистами - защитником Данилой Калихановым, полузащитниками Сергеем Тимошкиным и Алексеем Шебановым, нападающими Ильей Кузьмичевым, Александром Ермаковым и Иваном Хлебородовым. Трудовые соглашения с каждым из перечисленных игроков подписаны сроком на один сезон.

Контрольный матч с саратовским «Соколом» перенесен на 9 июля. Встреча состоится на стадионе «Восток» в Пензе (начало в 16:00).

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