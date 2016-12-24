В Мордовии будет доступен интернет-сервис «Земля для стройки» по поиску и покупке земли под строительство жилья

Росреестр проводит работу по выявлению земельных участков, которые в дальнейшем могут быть использованы для строительства жилья. Речь идет о территориях, предназначенных для строительства как многоквартирных домов, так и малоэтажной застройки.

В дальнейшем информация об этих площадках появится в новом сервисе Росреестра «Земля для стройки». С его помощью застройщики будут узнавать о земельных участках, которые могут быть вовлечены в оборот.

Пока такой информационный ресурс о земле и недвижимости в качестве пилотного проекта создается в четырех регионах: Самарской, Псковской областях, Пермском крае и Республике Татарстан. В 2022 году его собираются распространить на всю территорию страны.

При этом в остальных регионах работа по выявлению неэффективно используемых участков уже началась. На базе Управления Росреестра по Республике Мордовия создан оперативный штаб, в состав которого вошли представители органов власти всех уровней, а также профессиональные участники рынка недвижимости. К этому моменту в республике установлено 53 населенных пункта с наиболее высоким спросом на жилую недвижимость, выявлено 115 земельных участков и территорий, площадью 3,4 тысяч гектаров, для дальнейшего вовлечения в оборот.

«Подготовка данных для включения в сервис идет в рамках созданных Росреестром и направленных в регионы методических рекомендаций по выявлению и анализу эффективности использования земельных участков, в том числе находящиеся федеральной собственности, для вовлечения их в оборот жилого строительства», - отметила и.о. руководителя Управления Росреестра по Республике Мордовия Татьяна Биушкина.

Подробная информация о земельных участках появится в открытом доступе на публичной кадастровой карте после того, как ведомство подпишет соглашение с региональным правительством, пояснили в пресс-службе Управления Росреестра по Республике Мордовия.