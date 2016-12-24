Артём Здунов поручил усилить меры по обеспечению безопасности детей на всех социальных объектах региона

Под чужой личиной
Задержан обвиняемый в убийстве Олега Еникеева
По поручению Врио Главы Мордовии Артёма Здунова 11 мая будет проведено совместное заседание социального блока правительства, органов внутренних дел и глав муниципальных образований, на котором примут решения по усилению действующих мер безопасности детей на объектах социальной направленности. Речь пойдет о школах и детских садах, учреждениях СПО, дополнительного образования и спорта. Также Артём Здунов поручил провести комплексную проверку соблюдения мер безопасности в учебных заведениях региона.
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