Артём Здунов поручил усилить меры по обеспечению безопасности детей на всех социальных объектах региона

Репортер

По поручению Врио Главы Мордовии Артёма Здунова 11 мая будет проведено совместное заседание социального блока правительства, органов внутренних дел и глав муниципальных образований, на котором примут решения по усилению действующих мер безопасности детей на объектах социальной направленности. Речь пойдет о школах и детских садах, учреждениях СПО, дополнительного образования и спорта. Также Артём Здунов поручил провести комплексную проверку соблюдения мер безопасности в учебных заведениях региона.

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