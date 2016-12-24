Сколько обращений рассмотрели специалисты ЦУР Республики Мордовия за первые шесть месяцев работы?

20 апреля Центру управления регионом Республики Мордовия исполнилось ровно полгода. Специалисты организации поделились данными о том, сколько обращений от граждан было отработано за прошедший период.

Всего Центр зафиксировал 11527 обращений как в официальных, так и в неофициальных интернет-источниках.

Больше всего сообщений от граждан поступает из соцсети «ВКонтакте» – 63,2%. За ней следует портал «Госуслуги» – 23,9%. Далее с небольшим отрывом друг от друга идут «Одноклассники» (7%) и Instagram (5,4%). На последнем месте расположился Facebook - всего 0,1% от всех обращений.

Самыми популярными темами для жалоб в минувшие полгода были здравоохранение (2023 обращения), уборка снега и наледи (871), дороги (714), благоустройство (470) и коммунальные услуги (363).

Если у вас возникла проблема, требующая внимания органов власти, вы можете направить сообщение через соцсети, а также подать официальное обращение на сайте «Госуслуги» или через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».