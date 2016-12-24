Артём Здунов потребовал взять на особый контроль строительство детского сада на улице Кирова в Саранске

28 апреля Врио Главы РМ Артём Здунов провел совещание по вопросам строительства детского сада на 250 мест на улице Кирова в Саранске. Строительство объекта еще не начиналось, хотя детсад должен быть введен в эксплуатацию до конца года. Внятных объяснений от представителей городской администрации, почему до сих пор не получено положительное заключение госэкспертизы и не объявлен конкурс на проведение строительных работ, руководитель республики не получил. Врио Главы Мордовии потребовал немедленно разобраться в ситуации и ликвидировать отставание от графика. В противном случае ответственные получат дисциплинарные взыскания – предупредил Артём Здунов.

Исполняющему обязанности заместителя Председателя Правительства РМ Инсафу Хайруллину поручено взять строительство детского сада на особый контроль.