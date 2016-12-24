Артём Здунов посетил в Зубовой Поляне требующий капремонта Дом культуры и строительную площадку будущего детского сада

Временно исполняющий обязанности Главы РМ Артём Здунов посетил районный Дом культуры в Зубовой Поляне, где в скором времени начнётся капитальный ремонт, а также строительную площадку будущего детского сада.

Дом культуры был построен в 1986 году, сейчас здание требует капитального ремонта. Его стоимость составит порядка 114 миллионов рублей. Капремонт будет произведён в рамках одной из действующих государственных программ, по какой конкретно - решится в ближайшее время. Планируется обустройство фасада с утеплением и облицовкой металлокассетами. Заменят обветшавшую кровлю и лестницы. Также будут установлены новые оконные и дверные блоки, полностью поменяют инженерные сети. Срок ремонта составит 10 месяцев.

О том, что жители райцентра с нетерпением ждут ремонта местного очага культуры, на встрече с Врио Главы Мордовии рассказала главный редактор районной газеты «Время и жизнь» Людмила Цыплякова. Артём Здунов пообещал просьбу выполнить. «Дороги в районе ремонтируем, производства запускаем, а что же культура - на задворках останется?» - живо отреагировал он на проблему. И предложил подключиться к решению задач по развитию инфраструктуры района присутствующую на встрече Юлию Оглоблину - председателя Российского союза сельской молодежи.

Также руководитель региона посетил строительную площадку будущего детского сада на 90 мест. Стройка ведётся по национальному проекту «Демография». Стоимость проекта 107 млн. рублей, 96% средств выделено из федерального бюджета. Завершены подготовительные работы, ведётся укладка фундамента. Ввести объект в эксплуатацию должны в декабре.

Артём Здунов в очередной раз напомнил, что приоритет следует отдавать местным подрядчикам, а строительные материалы должны по максимуму закупаться у республиканских производителей.