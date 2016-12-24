На Пасху в Саранске общественный транспорт будет курсировать между автовокзалом и Ключаревским кладбищем

Начальник Транспортного управления Игорь Белорунов доложил, что на Пасху, 2 мая, будет организована доставка горожан на Ключаревские кладбища №4 общественным транспортом от автовокзала. - «В доставке будет задействовано 10 автобусов муниципального предприятия «Горэлектротранс». Оплата производится согласно утвержденному тарифу. По территории погоста с 6:30 будут курсировать 5 автобусов».

Также в пасхальную ночь в храмах Саранска состоятся богослужения. Мэр города призвал настоятелей и прихожан на службах соблюдать все профилактические меры: социальную дистанцию и масочно-перчаточный режим. «Это необходимо, чтобы в дальнейшем не получить вспышку заболевания», - сказал Петр Тултаев.