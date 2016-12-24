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24 апреля в Саранск на премьерный показ фильма «Девятаев» прибыли режиссер Тимур Бекмамбетов и сын легендарного летчика Александр Девятаев. В аэропорту столицы республики гостей встретил Врио Главы Мордовии Артём Здунов.
Саранск стал одним из первых городов после Москвы, где пройдут два премьерных благотворительных показа этой долгожданной для жителей республики кинокартины. Лента будет продемонстрирована зрителям в субботу в 17.00 и в 20.00 в кинотеатре «Россия».
На премьере будут присутствовать кинорежиссер, сценарист, продюсер, основатель и президент Международного кинофестиваля экшн-фильмов «Astana» Тимур Бекмамбетов, сын Героя Советского Союза Михаила Девятаева Александр Девятаев, Герой России, Почетный гражданин Республики Мордовия, летчик-космонавт Владимир Дежуров, Врио Главы Мордовии Артём Здунов.
В широкий прокат фильм «Девятаев» выйдет 29 апреля.
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