Герой России, космонавт Владимир Дежуров намерен вернуться на малую родину и трудиться на благо Мордовии

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 23 апреля встретился с известным уроженцем республики, Героем России, военным летчиком, космонавтом Владимиром Дежуровым. Наш земляк рассказал руководителю региона о своих планах: он намерен вернуться на малую родину и трудиться на благо Мордовии.

21 апреля Владимир Дежуров подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». В случае победы в праймериз он станет кандидатом от партии на выборах в Госсобрание Мордовии.