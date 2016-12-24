Герой России, космонавт Владимир Дежуров намерен вернуться на малую родину и трудиться на благо Мордовии

Репортер

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 23 апреля встретился с известным уроженцем республики, Героем России, военным летчиком, космонавтом Владимиром Дежуровым. Наш земляк рассказал руководителю региона о своих планах: он намерен вернуться на малую родину и трудиться на благо Мордовии.

21 апреля Владимир Дежуров подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». В случае победы в праймериз он станет кандидатом от партии на выборах в Госсобрание Мордовии.

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