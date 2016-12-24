Врио Главы Мордовии Артём Здунов принял участие в церемонии оглашения Послания Президента России Федеральному Собранию

Врио Главы Мордовии Артём Здунов 21 апреля принял участие в церемонии оглашения Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, которая состоялась в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж». В числе приглашенных на церемонию были члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены Правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации. Президент обозначил ключевые направления социально-экономического развития страны на ближайшее время.



Врио Главы Мордовии Артём Здунов, комментируя Послание, подчеркнул, что задачи, поставленные главой государства, прежде всего, направлены на улучшение жизни людей. Напомним, Президент, в частности, поручил правительству подготовить целостную программу поддержки семей с детьми. В августе россияне получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, учащегося в школе. Президент предложил распространить выплату и на будущих первоклассников, которые пойдут в школу осенью 2021 года.



С 1 июля на детей от 8 до 16 лет включительно, живущих в неполных семьях, будут платить в среднем 5650 рублей в месяц. Кроме того, Президент предложил выплачивать беременным женщинам, вставшим на учет на ранних сроках и находящимся в трудной жизненной ситуации, единовременную выплату – более 6 тысяч рублей в месяц. Еще одно предложение – чтобы больничный по уходу за ребенком до семи лет оплачивался в размере 100 процентов от заработка.



Очень важна и поддержка регионов. Президент сказал: «Страна развивается, идёт вперёд. Но это происходит только тогда, когда развиваются регионы. Мы поддержим тех, кто берет на себя ответственность и запускает проекты созидания. Убежден, что большой потенциал есть у каждого региона России. Чтобы помочь результативно его раскрыть – прежде всего, нужно снизить бремя долговых обязательств». Президент поставил перед Правительством страны задачу до 1 июня подготовить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышения самостоятельности регионов. Они будут детально обсуждаться летом на заседании Госсовета. В частности, речь идет о поддержке по коммерческой задолженности бюджетов. Весь объем коммерческого долга, превышающий 25 процентов собственных доходов региона, Президент предложил заместить госкредитами с погашением до 2029 года. Также будет проведена реструктуризация бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для противодействия эпидемии. Срок их погашения истекает через два месяца. Они также будут пролонгированы до 2029 года. Кроме того, субъекты федерации получат новый инструмент развития - инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трех процентов годовых со сроком погашения 15 лет.