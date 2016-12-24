Власти Мордовии скоро определятся с форматом проведения празднований 1 и 9 мая

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Врио Главы Мордовии Артём Здунов 16 апреля в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.
Руководитель республики отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в регионе сохраняется на прежнем уровне, за последнюю неделю не наблюдалось ни роста, ни серьезного снижения числа заболевших COVID-19, в сутки выявляется 35-37 новых случаев.
Как доложила вице-премьер Галина Лотванова, количество госпитализированных по сравнению с прошлой неделей сократилось на 10%, а выписка превысила число госпитализаций на 25%. 7 лечебных учреждений работают в режиме ковидных госпиталей, развернуто 705 инфекционных коек. По состоянию на 16 апреля в стационарах находится 491 человек – это на 100 человек меньше аналогичного показателя прошлой недели.
Продолжается вакцинация населения от коронавирусной инфекции. В регион уже поступило более 107 тысяч комплектов вакцины.
«В России у нас одна из самых высоких скоростей по вакцинации, мы имеем определенный задел, - отметил Врио Главы Мордовии. - На федеральном уровне говорят, что передвижные пункты имеют положительную практику. Это позволяет увеличить темпы вакцинации, ведь мы сами приезжаем к людям».
Руководитель республики напомнил: две недели остается до череды майских праздников. С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации и рекомендаций Роспотребнадзора необходимо определиться с форматом проведения мероприятий, приуроченных к празднованию 1 и 9 мая, дать соответствующие рекомендации организаторам и жителям республики.
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