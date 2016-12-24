24 апреля зрители в Саранске одними из первых в стране увидят премьеру фильма «Девятаев»

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24 апреля Саранск станет одним из первых после Москвы городов страны, где зрители увидят премьеру фильма «Девятаев». На премьере ожидаются родственники Михаила Петровича Девятаева, режиссер Тимур Бекмамбетов, врио Главы Мордовии Артём Здунов.
Планируется, что в этот день в Саранске фильм будет продемонстрирован дважды, оба показа будут благотворительными. На них приглашаются в первую очередь ветераны войны, труженики тыла, а также участники патриотических общественных объединений.
Фильм о легендарном уроженце республики, который совершил уникальный подвиг, угнав новейший немецкий самолет из концлагеря при секретном полигоне Пенемюнде, в широкий прокат выйдет ко Дню Победы – 29 апреля.
Съемки остросюжетной картины под руководством режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова начались в марте прошлого года. Главную роль сыграл Павел Прилучный. Основным консультантом фильма выступил сын знаменитого летчика — Александр Девятаев, профессор Казанского государственного медицинского университета.
Фильм выпускают студии Bazelevs, «ВоенФильм», «МТС Медиа», «Пандора фильм» при участии телеканала «РОССИЯ» и при поддержке Фонда кино. Картиной о Герое из Мордовии также откроется 43-й Московский кинофестиваль, который будет проходить с 22 по 29 апреля.
Тимур Бекмамбетов в своем комментарии для местных СМИ подчеркнул: «Для нас большая честь устраивать премьеру фильма на родине его героя. «Мордвин» – таким был позывной летчика-истребителя старшего лейтенанта Девятаева. Здесь у него на родине, в Мордовии, в Саранске, он национальный герой. Теперь про «Мордвина» узнают и жители всей страны – и этот позывной будет звучать с экранов по всей России, увековечив память о его подвиге и о его родине».
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