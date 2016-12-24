Открытие VI выставки «Педагог-художник» в Мордовском республиканском объединённом краеведческом музее имени И.Д. Воронина

16 апреля в 15.00 состоится открытие VIвыставки членов представительства Международного союза педагогов-художников в Республике Мордовия. Союз объединяет преподавателей МГПУ имени М.Е. Евсевьева, МГУ имени Н.П. Огарева, учителей общеобразовательных и художественных школ, педагогов дополнительного образования. На выставке будут представлены работы, выполненные в самых различных техниках и жанрах: станковая и декоративная живопись, графика, вышивка и бисероплетение, керамика и роспись по дереву.

Дополнительная информация по телефону 30-14-89.

Вход на открытие свободный.