Деловые круги Ирака заинтересованы в поставках продукции предприятий Мордовии

«Не брала!»
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Директор Центра развития конкурентоспособности РМ Денис Паршутин провел онлайн-переговоры с руководителем торговой компании «Оскар Интернешнл Груп» (Республика Ирак) Салам Одах Каримом. Инициатором онлайн-конференции стали представители иракских деловых кругов.
Бизнесмены из Ирака сегодня проявляют заметную заинтересованность в развитии делового сотрудничества с компаниями нашей республики. В условиях распространения коронавирусной инфекции и возникших глобальных проблем в мировой экономике Ирак рассчитывает на тесной взаимодействие с предприятиями Мордовии в вопросах поставки промышленного оборудования и различных товаров.
Стороны предметно обсудили аспекты подбора республиканской продукции для экспорта в Ирак. В первую очередь иракские деловые круги интересуют дождевальные машины, композитные строительные материалы, алюминиевые сплавы, удобрения, емкости для ГСМ, поставки сахара на долгосрочной основе.
При этом г-н Карим выступает как агрегатор партнерских запросов, став таким образом «точкой сбора заказов» для мордовских компаний от нескольких стран - Ирака, ОАЭ, Иордании.
По результатам конференции стороны договорились о развитии сотрудничества, которое может послужить основой для заключения взаимовыгодных торгово-промышленных контрактов.
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