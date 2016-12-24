Деловые круги Ирака заинтересованы в поставках продукции предприятий Мордовии

Директор Центра развития конкурентоспособности РМ Денис Паршутин провел онлайн-переговоры с руководителем торговой компании «Оскар Интернешнл Груп» (Республика Ирак) Салам Одах Каримом. Инициатором онлайн-конференции стали представители иракских деловых кругов.

Бизнесмены из Ирака сегодня проявляют заметную заинтересованность в развитии делового сотрудничества с компаниями нашей республики. В условиях распространения коронавирусной инфекции и возникших глобальных проблем в мировой экономике Ирак рассчитывает на тесной взаимодействие с предприятиями Мордовии в вопросах поставки промышленного оборудования и различных товаров.

Стороны предметно обсудили аспекты подбора республиканской продукции для экспорта в Ирак. В первую очередь иракские деловые круги интересуют дождевальные машины, композитные строительные материалы, алюминиевые сплавы, удобрения, емкости для ГСМ, поставки сахара на долгосрочной основе.

При этом г-н Карим выступает как агрегатор партнерских запросов, став таким образом «точкой сбора заказов» для мордовских компаний от нескольких стран - Ирака, ОАЭ, Иордании.

По результатам конференции стороны договорились о развитии сотрудничества, которое может послужить основой для заключения взаимовыгодных торгово-промышленных контрактов.