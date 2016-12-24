Состоялась рабочая встреча полпреда Президента РФ в ПФО Игоря Комарова и Врио Главы Мордовии Артёма Здунова

13 апреля в Мордовию с рабочей поездкой прибыл полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров. Полпред примет участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. До начала заседания состоялась рабочая встреча Игоря Комарова с Врио Главы Мордовии Артёмом Здуновым. Обсуждались вопросы социально-экономического развития региона.

Руководитель республики доложил, что в настоящее время ведется активная работа, связанная со снижением государственного долга.

«Мы предметно работаем с Минфином России, уже есть понимание, что будем делать, был доклад Президенту страны по этой теме. Сейчас мы уже выходим на решения, которые позволят нам полноценно участвовать в нацпроектах, работаем и над тем, чтобы ограничения, связанные с госдолгом республики, были сняты – для нас это существенно», - отметил Артём Здунов.

«Мы поддерживаем решение этого вопроса, потому что в Мордовии самая тяжелая ситуация из всех регионов округа по отношению госдолга к доходам бюджета, - сказал Игорь Комаров. – Надеюсь, что работа с Минфином и федеральными органами власти в этом направлении будет способствовать развитию республики».

Также речь шла о подготовке к выборам. Напомним, в республике они пройдут на всех уровнях, начиная от выборов муниципальных депутатов и заканчивая выборами Главы Мордовии. Артём Здунов подчеркнул, что перед органами власти и общественными институтами стоит общая задача: обеспечить объективность и демократичность избирательного процесса.