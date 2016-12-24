7 апреля на Площади Тысячелетия в Саранске все желающие смогут привиться от коронавируса в мобильном центре

«Марафон идей»
Партия «Новые люди» поможет благоустроить Эко-парк в Саранске
7 апреля на Площади Тысячелетия в Саранске проходит акция «Будь здоров!» В рамках мероприятия все желающие смогут привиться от коронавируса в мобильном центре вакцинации от COVID-19. При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис.
Партия «Новые люди» поможет благоустроить Эко-парк в Саранске
Жители города пожаловались мэру Тултаеву на дороговизну продуктов на ярмарке выходного дня
Лидер Мордовии выступил на заседании совета АНО «Россия – страна возможностей», в котором принял участие Президент России
Мордовия подписала соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив
В ближайшее воскресенье (называемое на Масленицу прощенным) в Городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина обширной праздничной программой...
На Ковылкинском электромеханическом заводе начальник бюро цветных металлов «заработал» на «откатах» почти полтора миллиона рублей
Мордовия вошла в федеральный паломническо-туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров»
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Уроженка Мордовии взяла серебро в спринте на Чемпионате России по биатлону
За последние три года Мордовия потеряла почти 26 тысяч жителей