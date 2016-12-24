7 апреля на Площади Тысячелетия в Саранске все желающие смогут привиться от коронавируса в мобильном центре

Репортер

7 апреля на Площади Тысячелетия в Саранске проходит акция «Будь здоров!» В рамках мероприятия все желающие смогут привиться от коронавируса в мобильном центре вакцинации от COVID-19. При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис.

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