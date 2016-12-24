В Мордовии направлены в суд уголовные дела в отношении группы лиц, занимающейся хищением железнодорожного имущества

Следственным отделением Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте окончено расследование уголовных дел в отношении группы лиц, которые обвиняются в неоднократном хищении железнодорожного имущества.

В сентябре прошлого года в дежурную часть Рузаевского ЛО МВД России на транспорте поступило заявление от руководителя железнодорожной организации о том, что в ходе осмотра подконтрольной территории было выявлено отсутствие металлических грузов грузокомпенсации на опорах контактной сети.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими были установлены лица, похитившие железнодорожные детали. Ими оказались трое жителей Республики Мордовия, одним из которых несовершеннолетний. Установлено, что молодые люди в период с июля по сентябрь 2020 года совершили хищение 105 грузокомпенсаторов с опор контактной сети. Всего правоохранителямивыявлено 5 эпизодов их противоправнойдеятельности. Похищенное злоумышленники сдавали в пункт приема металлолома, вырученные денежные средства делили между собой.

Сумма причиненного организации имущественного ущерба составила свыше 27 тысяч рублей.

В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренным п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, ч. 1 ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»направлены в Рузаевский районный суд для рассмотрения по существу.

Максимальная санкция данных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.