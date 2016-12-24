Жители Мордовии жалуются на плохие дороги, благоустройство, ЖКХ и проблемы с вакцинацией от COVID-19

5 апреля Врио Главы республики Артём Здунов посетил Центр управления регионом РМ. ЦУР - это единый пункт мониторинга, который собирает и анализирует обращения жителей в сети Интернет для дальнейшего принятия мер.



Как рассказали руководителю республики, с момента открытия ЦУРа в октябре 2020 года специалисты зафиксировали в социальных сетях свыше 7,5 тысяч обращения. Среднее время ожидания ответа составило 4 часа 12 минут. Большинством ответов жители Мордовии удовлетворены, по этому показателю ЦУР в Саранске находится в «зеленой зоне».

Наибольшее количество сообщений поступает из соцсети «ВКонтакте». Самые наболевшие проблемы, с которыми обращаются жители региона, – это дороги, благоустройство, ЖКХ и вакцинация от COVID-19. Врио Главы Мордовии предложил на конкретных примерах разобрать особенности быстрого реагирования на проблемы, которые волнуют людей.



Например, в региональном сегменте соцсетей продолжают фиксироваться обращения, связанные с теми или иными сложностями при записи на вакцинацию. Артём Здунов подчеркнул, что в приоритете работы ЦУРа должен быть своевременный диалог с жителями республики. «Вакцина в Мордовии есть, поступила в достаточном количестве. Человеку надо ответить: пожалуйста, записывайтесь. И прислать регламент записи», - отметил Врио Главы Мордовии.



Причем, руководитель республики акцентировал внимание на работе именно с авторами обращений. Артём Здунов считает, что именно с их помощью нужно контролировать как решается проблема. «ЦУР интересен и полезен именно обратной связью. Важно находиться на связи с конкретным человеком», - сказал Артём Алексеевич.



Есть проблемы по отдельным министерствам и районным администрациям, которые не всегда оперативно отвечают на обращения граждан. Эта тема также требует оперативного решения и ее обсудят на региональном уровне.