Жители Мордовии жалуются на плохие дороги, благоустройство, ЖКХ и проблемы с вакцинацией от COVID-19

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5 апреля Врио Главы республики Артём Здунов посетил Центр управления регионом РМ. ЦУР - это единый пункт мониторинга, который собирает и анализирует обращения жителей в сети Интернет для дальнейшего принятия мер.
Как рассказали руководителю республики, с момента открытия ЦУРа в октябре 2020 года специалисты зафиксировали в социальных сетях свыше 7,5 тысяч обращения. Среднее время ожидания ответа составило 4 часа 12 минут. Большинством ответов жители Мордовии удовлетворены, по этому показателю ЦУР в Саранске находится в «зеленой зоне».
Наибольшее количество сообщений поступает из соцсети «ВКонтакте». Самые наболевшие проблемы, с которыми обращаются жители региона, – это дороги, благоустройство, ЖКХ и вакцинация от COVID-19. Врио Главы Мордовии предложил на конкретных примерах разобрать особенности быстрого реагирования на проблемы, которые волнуют людей.
Например, в региональном сегменте соцсетей продолжают фиксироваться обращения, связанные с теми или иными сложностями при записи на вакцинацию. Артём Здунов подчеркнул, что в приоритете работы ЦУРа должен быть своевременный диалог с жителями республики. «Вакцина в Мордовии есть, поступила в достаточном количестве. Человеку надо ответить: пожалуйста, записывайтесь. И прислать регламент записи», - отметил Врио Главы Мордовии.
Причем, руководитель республики акцентировал внимание на работе именно с авторами обращений. Артём Здунов считает, что именно с их помощью нужно контролировать как решается проблема. «ЦУР интересен и полезен именно обратной связью. Важно находиться на связи с конкретным человеком», - сказал Артём Алексеевич.
Есть проблемы по отдельным министерствам и районным администрациям, которые не всегда оперативно отвечают на обращения граждан. Эта тема также требует оперативного решения и ее обсудят на региональном уровне.
В Мордовии всем жителям старше 65 лет с диагнозом «ковид» будет предлагаться госпитализация
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