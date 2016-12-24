В Саранске участникам Тотального диктанта покажут фильм по сценарию Глуховского

10 апреля вновь пройдет Тотальный диктант – восемнадцатый по счету. На всех площадках всемирной акции состоится премьера короткометражного фильма «Обещания», который расскажет участникам Тотального диктанта историю, описанную в тексте Дмитрия Глуховского. В общем доступе фильм появится только осенью, а потому у участников диктанта есть уникальная возможность посмотреть его на полгода раньше. Жители Саранска тоже смогут стать зрителями премьерного показа – площадки для написания диктанта в нашем городе уже открыты для регистрации на официальном сайте акции.

В восьмой раз Саранск будет участвовать во всемирной акции Тотальный диктант. Традиционно главной площадкой мероприятия в городе станет МГУ им. Н.П. Огарева. Любой желающий сможет проверить свои знания, написав диктант. Участие в акции является бесплатным. Главное отличие диктанта этого года от предыдущих – обязательная регистрация на площадке. Этот пункт введен организаторами,чтобы обеспечить в местах проведения акции комфортную посадку, не противоречащую требованиям о проведении массовых мероприятий. Зарегистрироваться на диктант можно на сайте акции totaldict.ru.

Одним из новшеств этого года станет показ короткометражного фильма непосредственно перед диктантом. Сценарий для фильма написал автор Тотального диктанта — 2021 Дмитрий Глуховский.

«Фильм «Обещания» передает сюжет текста Тотального диктанта — 2021 и рассказывает историю о ценностях и приоритетах нескольких поколений одной семьи. Эта история начинается в середине двадцатого века и заканчивается в 2040 году значимым для всего мира событием», — говорит директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Текст диктанта в Саранске прочтут филологи, преподаватели филологического факультета МГУ им. Н.П. Огарева, в числе которых бессменный «диктатор» акции – Киржаева Вера Петровна. Начало диктанта – в 14 часов. Написать текст можно как под своей фамилией, так и под псевдонимом – участие в акции допускает анонимность. Это особенно ценят участники, переживающие за свой результат. Те, кто сможет написать Тотальный диктант на отличную оценку, получат сертификаты отличников и призы от партнеров акции.