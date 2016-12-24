Состоялась интеллектуальная онлайн-игра с участием учеников «Менделеевских классов» из Удмуртии, Саратовской и Кировской областей

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Состоялась интеллектуальная онлайн-игра «Mendeleev Quiz» с участием учеников «Менделеевских классов» из Удмуртской Республики, Саратовской и Кировской областей. Образовательный проект «Менделеевские классы» реализуется Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева при поддержке Федерального экологического оператора.
Олег Житваев из МОУ «СОШ МО пос. Михайловский» стал лучшим в Саратовской области. В Удмуртской Республике самый высокий результат показал Сергей Муратов, ученик МБОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской» г. Камбарки. В Кировской области больше всего баллов набрала Виктория Ключарова из МОКУ «СОШ пгт. Мирный».
В общем зачете по регионам Саратовская область и Удмуртская Республика заняли II и III места. Для учеников «Менделеевских классов» был разработан специальный тест по химии и математике в стилистике художественных произведений Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Онлайн-игра проходила одновременно в 4-х часовых поясах. С вопросами онлайн-игры можно ознакомиться по ссылке: https://vk.cc/c0q1GX.
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