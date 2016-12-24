Почему цены на подключение к газу в регионах отличаются и что с этим можно сделать

В рамках пресс-конференции Президента России Владимира Путина в 2020 году с вопросом подключения газа обратилось более 11 тысяч россиян. ОНФ изучил обращения граждан и провёл масштабный мониторинг комплекса проблем, связанных с подключением индивидуальных жилых домов к газоснабжению.

За время мониторинга активисты Народного фронта собрали десятки договоров из 25 субъектов РФ, где стоимость подключения частных домовладений для физических лиц превышает 360 тыс. руб., что более чем в 10 раз больше размера среднедушевого дохода, по данным Росстата за прошлый год.

Разработка и внедрение механизма новой социально ориентированной газификации, без привлечения средств граждан, начались десять месяцев назад. Новая концепция была готова уже к концу лета 2020 года, но до внедрения дело так и не дошло. Основные сложности, как и ожидалось, оказались связаны с финансированием: программа оценивается в 1,9 трлн рублей, и 600 млрд на ее выполнение пока не найдены.

С 2019 года цены на подключение к газоснабжению в целом выросли почти на треть, что значительно выше инфляции, сообщает ОНФ. В Рязанской области цена прокладки метра трубы подскочила с 957 рублей в 2019 году до 2955 рублей в 2021 году. В 2,5 раза выросли цены в Краснодарском крае, Новгородской области. Более чем в 1,5 раза - в Тульской и Тюменской областях. При этом в шести регионах тарифы за последние годы снизились - в Ненецком АО, Архангельской, Воронежской, Саратовской, Тверской областях, на отдельных территориях ХМАО - Югры.

Стоимость подключения частного дома к газоснабжению отличается в несколько раз в разных регионах и даже в соседних городах, показали данные проведенного ОНФ мониторинга проблем, связанных с подключением жилья к газоснабжению.

Колоссальна разница в тарифах на подключение, которые устанавливаются органами власти на местах. Темпы их роста существенно превышают инфляцию.

Представители газоснабжающей организации объяснили ценообразование за подключение домовладений к сетям затратами на строительство газораспределительных сетей.

Также активисты Народного фронта выявили, что стоимость одного погонного метра газопровода отличается более чем в 3 раза от муниципалитета к муниципалитету. Например, в Краснодарском краеанализ тарифов 12-ти газораспределительных организаций показал разброс цен от 2,6 тыс. до 8,6 тыс. рублей.