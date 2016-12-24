Артём Здунов обсудил с автором проекта ОНФ «Регион заботы» Нютой Федермессер развитие медико-социальной сферы в регионе

30 марта Врио Главы Мордовии Артем Здунов встретился с автором проекта ОНФ «Регион заботы» Нютой Федермессер. Обсуждались вопросы развития медико-социальной сферы и разработки программы по развитию паллиативной помощи в республике. Также речь шла о строительстве в регионе социальных учреждений стационарного обслуживания и деталях реализации проекта «Дом милосердия» в Краснослободском районе.

«Вы, как никто, знаете, что паллиативная помощь требует профессиональных знаний, энергии, понимания проблем пациентов. Будем работать вместе!» - сказал Артём Здунов автору проекта «Регион заботы».

Напомним, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер посетила Мордовию в декабре минувшего года, в том числе Краснослободский район по приглашению епископа Краснослободского и Темниковского Климента. Здесь епархии передано здание старой школы, которое рассматривалось на предмет использования под многопрофильный центр социальной и медицинской помощи инвалидам и пожилым на 8 районов республики. «В Мордовии, насколько я знаю, большое количество пожилого населения, и в будущем оно будет только увеличиваться. Центр может сделать помощь людям доступнее», - сказала тогда Нюта Федермессер.

Проект ОНФ работает для развития паллиативной помощи в регионах страны, а Фонд «Вера» помогает десяткам хосписов по всей стране. В фонде уверены, что даже «если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь».