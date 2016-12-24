Владимир Сидоров поручил в короткие сроки ликвидировать задолженность по заработной плате в «Горэлектротрансе»

Репортер

30 марта и.о. председателя республиканского Правительства Владимир Сидоров по поручению Врио Главы Мордовии Артёма Здунова посетил муниципальное предприятие г.о. Саранска «Горэлектротранс». Обсуждались существующие проблемы, в том числе задержка выплаты заработной платы. Владимир Сидоров поручил в короткие сроки решить этот вопрос и в будущем не допускать таких ситуаций.

Была затронута тема дальнейшего развития пассажирского транспорта в Саранске. Владимир Сидоров призвал продолжить тщательный контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима при перевозках пассажиров, проводить санобработку автобусов и троллейбусов для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Также обсуждались перспективы обновления автопарка предприятия, использование транспорта на природном газе.

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