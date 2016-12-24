Владимир Сидоров поручил в короткие сроки ликвидировать задолженность по заработной плате в «Горэлектротрансе»

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На Ковылкинском электромеханическом заводе начальник бюро цветных металлов «заработал» на «откатах» почти полтора миллиона рублей
30 марта и.о. председателя республиканского Правительства Владимир Сидоров по поручению Врио Главы Мордовии Артёма Здунова посетил муниципальное предприятие г.о. Саранска «Горэлектротранс». Обсуждались существующие проблемы, в том числе задержка выплаты заработной платы. Владимир Сидоров поручил в короткие сроки решить этот вопрос и в будущем не допускать таких ситуаций.
Была затронута тема дальнейшего развития пассажирского транспорта в Саранске. Владимир Сидоров призвал продолжить тщательный контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима при перевозках пассажиров, проводить санобработку автобусов и троллейбусов для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Также обсуждались перспективы обновления автопарка предприятия, использование транспорта на природном газе.
На Ковылкинском электромеханическом заводе начальник бюро цветных металлов «заработал» на «откатах» почти полтора миллиона рублей
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