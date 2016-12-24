Владимир Путин пожелал успехов Мордовии и удачи ее лидеру Артёму Здунову

Ампулы на продажу
В Мордовии медсестра предстанет перед судом за попытку заработать деньги на продаже психотропных веществ
Президент России Владимир Путин сегодня принимает участие в заседании наблюдательного совета АНО «Россия-страна возможностей».
Врио Главы Мордовии Артёму Здунову была представлена возможность выступить на этом заседании. Артём Алексеевич рассказал, как реализуется совместный проект республики и АНО - кадровый проект «Моя Мордовия».
Президент России тепло отозвался о нашей республике. «Я хочу пожелать Вам удачи и успехов Мордовии! Мордовия - это очень интересный регион, значимая часть многонациональной России», - сказал Владимир Путин.
В Мордовии медсестра предстанет перед судом за попытку заработать деньги на продаже психотропных веществ
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