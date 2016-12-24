Следственный комитет по РМ проведет проверку сообщений о манипуляциях со спонсорскими деньгами для детей-инвалидов

Масленица 2021
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Следственный комитет по РМ проведет доследственную проверку по сообщениям в социальной сети, а также в ряде СМИ о расходовании денежных средств Мордовской региональной общественной организацией детей-инвалидов и их родителей «Особые дети».
Согласно размещенной информации, общественная организация, которая должная оказывать помощь детям-инвалидам, фактически материальную поддержку оказывает ограниченному кругу подопечных, несмотря на выделяемые спонсорами денежные средства. В публикации указывается, что руководитель организации удаляет из группы в социальной сети матерей, которые пытаются уточнить у него про положенную им помощь.
В ходе проверочных мероприятий следователи СК установят все обстоятельства произошедшего и дадут надлежащую оценку изложенным фактам. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
В ближайшее воскресенье (называемое на Масленицу прощенным) в Городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина обширной праздничной программой...
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