Следственный комитет по РМ проведет проверку сообщений о манипуляциях со спонсорскими деньгами для детей-инвалидов

Следственный комитет по РМ проведет доследственную проверку по сообщениям в социальной сети, а также в ряде СМИ о расходовании денежных средств Мордовской региональной общественной организацией детей-инвалидов и их родителей «Особые дети».

Согласно размещенной информации, общественная организация, которая должная оказывать помощь детям-инвалидам, фактически материальную поддержку оказывает ограниченному кругу подопечных, несмотря на выделяемые спонсорами денежные средства. В публикации указывается, что руководитель организации удаляет из группы в социальной сети матерей, которые пытаются уточнить у него про положенную им помощь.

В ходе проверочных мероприятий следователи СК установят все обстоятельства произошедшего и дадут надлежащую оценку изложенным фактам. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.