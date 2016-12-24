В районе ул. Косарева и Северо-Восточного шоссе в Саранске построят 29 многоквартирных домов

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Врио Главы Мордовии Артём Здунов 25 марта провел совещание по вопросу комплексного развития территории в районе ул. Косарева и Северо-Восточного шоссе в Саранске с участием представителя компании-застройщика.
На участке предусмотрено размещение 29 многоквартирных домов с прогнозируемым выходом жилья 186 тысяч кв. метров. Руководитель республики подчеркнул: жилой район должен быть комфортным для проживания, здесь должны быть и детские сады, и школа, и поликлиника. Артём Здунов поручил Минстрою республики оперативно представить предложения, по каким госпрограммам можно привлечь финансирование на строительство этих важных объектов социальной инфраструктуры.
Напомним, в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в этом году в республике необходимо построить 340 тысяч кв. метров жилья.
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