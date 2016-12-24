Владельцев автомобилей марки УАЗ и ГАЗ приглашают принять участие в параде 76-й годовщины Дня Победы

«Вы хотите саботаж у нас здесь устроить?»
Премьер-министр республики Владимир Сушков попал под жесткую критику со стороны руководителя Мордовии Артёма Здунова
9 мая наша страна отметит великий праздник - 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он объединяет всех нас, наполняет души людей самых разных поколений гордостью за свое Отечество, вдохновляет на великое дело служения Родине!
В рамках празднования Великой Победы на Советской площади Саранска пройдет торжественный парад ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла и горожан.
Транспортное управление городского округа Саранск обращается с просьбой ко всем жителям Саранска и Республики Мордовия, владельцам автомобилей марки УАЗ и ГАЗ со съёмной крышей, принять участие в торжественном параде ветеранов войны 9 мая 2021 года, в память о тех, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья и подарил нам мир!
По вопросам участия необходимо обращаться по телефонам: 47-29-86, 47-20-84.
Премьер-министр республики Владимир Сушков попал под жесткую критику со стороны руководителя Мордовии Артёма Здунова
12 марта в Саранске прошел финал конкурса красоты Мисс университета «Сударушка-2021»
Артёму Здунову представлен новый прокурор Мордовии Василий Щербаков
Артём Здунов сделал интригующие заявления на заседании коллегии судей РМ
Трехфазный режим работы светофоров в Саранске сохранится, и более того, охватит новые перекрестки
Пропавшая несколько дней назад в Саранске 22-летняя студентка мордовского университета Анастасия Сергеева была найдена мертвой. Она исчезла в...
Женщин самых разных профессий в преддверии Международного женского дня поздравил Врио Главы Мордовии Артём Здунов
В минувшую субботу, 27 февраля, врио Главы РМ Артём Здунов продолжил знакомиться с особенностями развития муниципальных территорий Мордовии. На...
Артём Здунов подверг резкой критике состояние брусчатки на центральных улицах Саранска
Следственный комитет по РМ возбудил уголовное дело о «странной» оплате госконтрактов в Министерстве спорта Мордовии