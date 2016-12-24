Владельцев автомобилей марки УАЗ и ГАЗ приглашают принять участие в параде 76-й годовщины Дня Победы

9 мая наша страна отметит великий праздник - 76-летие Победы в Великой Отечественной войне. Он объединяет всех нас, наполняет души людей самых разных поколений гордостью за свое Отечество, вдохновляет на великое дело служения Родине!

В рамках празднования Великой Победы на Советской площади Саранска пройдет торжественный парад ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, тружеников тыла и горожан.

Транспортное управление городского округа Саранск обращается с просьбой ко всем жителям Саранска и Республики Мордовия, владельцам автомобилей марки УАЗ и ГАЗ со съёмной крышей, принять участие в торжественном параде ветеранов войны 9 мая 2021 года, в память о тех, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья и подарил нам мир!

По вопросам участия необходимо обращаться по телефонам: 47-29-86, 47-20-84.