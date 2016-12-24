Новая партия вакцины для жителей республики

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В Мордовию поступила еще одна партия вакцины от COVID-19 - 1,5 тысячи доз. Всего к настоящему времени в Мордовию было направлено 49 тысяч 632 дозы вакцины. От коронавируса привились уже 47 тысяч 868 жителей республики, в том числе 34 тысячи 561 человек - двукратно.
Новую партию вакцины уже распределили по медицинским организациям в Саранске и в районах республики. В приоритете по вакцинации по-прежнему стоят люди старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, медицинские и социальные работники, педагоги. 30% вакцины выделяется для граждан, которые записываются на прививку через сайт Госуслуг.
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