ОНФ в Мордовии: мусорных контейнеров на сельских улицах нет, а платить приходится

Представители Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия просяторганы местного самоуправленияБольшеигнатовского и Ичалковского муниципальных районов отремонтировать дороги на некоторых сельских улицах. Из-за отсутствия асфальтового покрытия региональный оператор «Ремондис» считает невозможнымустановку мусорных контейнеров для твердых бытовых отходов (ТКО). Проблема усложняется в большинстве случаяхтем, что на некоторых улицах сел и деревень региона баки для мусора отсутствуют, а домовладельцевпри этом обязуютоплачивать тариф за его вывоз.

На прямую линию с Президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным в конце 2020 года с данной проблемой пожаловались жители сел Большое Игнатово Большеигнатовского района, Резоватово и Кергуды Ичалковского района Мордовии.

На встрече общественников с жителями улиц Полевая, Луговая-1, Луговая-2 и Садовая в с. Большое Игнатово выяснилось, что в начале улицы установлен всего один мусорный бакна 101 домовладение. И с окраинлюдямприходится нести мешки к урнам на расстояние более 400-500 метров.

Больше всего граждан возмущает отсутствие асфальтированной дороги. Жители райцентра свои претензии несколько лет подряд направляли в письменном виде в разные инстанции, но ничего не изменилось.«С началом весенней распутицы грунтовую дорогуразмывает так, что онапревращается в грязное месиво.К контейнеру ни подойти, ни подъехать. В этот период мусор своевременно не вывозится, а мы все равно обязаны платить как положено по тарифу», - возмущаются большеигнатовцы.

Глава администрации Большеигнатовского муниципального района Татьяна Полозова о дорожных проблемах знает.

«Чтобы начать ее решать, мы ждем снятия запрета, наложенного в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.10.2018 г. №1268, согласно которому по отношению к региону установлены случаи и условия продления срока исполнения бюджетной меры принуждения», – прокомментировала Полозова.

В связи с этим представители Народного фронта намерены обратиться в адрес временно исполняющего обязанности главы Республики Мордовия.

Отсутствие асфальтового покрытия поулице Сотсковой села КергудыИчалковского района также создает проблему с бытовым мусором. Жители в крайнем недоумении. С них требуют плату за вывоз ТКО в размере чуть больше 81 руб. с человека, хотя на протяжении всей улицы нет ни одного контейнера, а до ближайшегонужно идти пешком почти полтора километра.

«Бытовые отходы сжигаю в бане, а пищевые - идут на корм домашним животным. Ежемесячно оплачиваю вывоз мусора, иначе затаскают по судам. Раз баков поблизости нет, то и оплату надо бы по справедливости сделать хотя бы раз в несколько месяцев или снизить ее размер», - поделилась пенсионерка Татьяна Прохорова.

Эксперты Народного фронта предложили потребителям в спорных ситуациях обратиться в местную администрацию и региональному оператору.Некоторые разногласия подлежат урегулированию в гражданско-правовом аспекте.

«Недовольство населения понять можно. Получается замкнутый круг проблем мусорной реформы: из-за отсутствия дороги регоператор не может установить контейнеры, а по законодательству люди обязаны платить по утвержденному тарифу ежемесячно», - прокомментировал модератор тематической площадки «Экология» в Республике Мордовия Дмитрий Массеров.