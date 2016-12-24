Театрализованная экскурсия ко Дню работника культуры в МРОКМ им. И.Д. Воронина (25.03.2021 г.)

Культура

25 марта представители творческих профессий, деятели искусства, а также хранители и популяризаторы культурного наследия отмечают свой профессиональный праздник – День работника культуры.

Объединив в себе уникальные традиции, опыт и достижения народов разных эпох, культура формирует самосознание человека и целых поколений, направлена на созидание и творческий поиск, воспитание чувства прекрасного. Заслуга работников культуры по-настоящему велика: именно они дарят возможность каждому из наснаслаждаться великими произведениями живописи, скульптуры и кинематографии, слушать хорошую музыку, знакомиться с театральным искусством…

В честь праздника 25 марта Мордовский республиканский объединённый краеведческий музей имени И.Д. Воронина дарит подарок – проводит театрализованную экскурсиюпо залам истории и этнографии. Участники экскурсии смогут прогуляться по залам музея и послушать удивительный рассказ боярыни, крестьян, моряков про то, какой была мордовская земля столетия назад, какие важные события истории с ней связаны, какие известные личности были уроженцами Мордовии и др. А полное погружение в увлекательный мир этнографии мордовского края будет обеспечено благодаря экскурсоводам в национальных костюмах.

Начало – в 15:00. Стоимость – 100 р.

Мероприятие проводится по предварительной записи по телефону 39-14-96 с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Приобщайтесь к удивительному миру культуры вместе с Мордовским краеведческим музеем им. И.Д. Воронина!

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