18 мартас 9 до 12 часов отдел ведения Единого государственного реестра недвижимости Управления Росреестра по Республике Мордовия проведет г

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На вопросы исправления технических ошибок в сведениях ЕГРН ответит начальник отдела Ольга Пьянзина по телефону 8 (8342) 48-28-60.

На вопросы предоставления сведений ЕГРН ответит заместитель начальника отдела Светлана Макарова по телефону 8 (8342) 24-68-15.

На вопросы приема на хранение актов согласования границ земельных участков ответит заместитель начальника отдела Марина Трофимова по телефону 8 (8342) 24-68-15.

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