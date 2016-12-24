18 мартас 9 до 12 часов отдел ведения Единого государственного реестра недвижимости Управления Росреестра по Республике Мордовия проведет г

«Фактически это уже готовый туристский продукт»
В минувшую субботу, 27 февраля, врио Главы РМ Артём Здунов продолжил знакомиться с особенностями развития муниципальных территорий Мордовии. На...
На вопросы исправления технических ошибок в сведениях ЕГРН ответит начальник отдела Ольга Пьянзина по телефону 8 (8342) 48-28-60.
На вопросы предоставления сведений ЕГРН ответит заместитель начальника отдела Светлана Макарова по телефону 8 (8342) 24-68-15.
На вопросы приема на хранение актов согласования границ земельных участков ответит заместитель начальника отдела Марина Трофимова по телефону 8 (8342) 24-68-15.
В минувшую субботу, 27 февраля, врио Главы РМ Артём Здунов продолжил знакомиться с особенностями развития муниципальных территорий Мордовии. На...
Свыше 50 процентов поставок в рамках госзакупок идет из-за пределов Мордовии
В ряде муниципалитетов Мордовии сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом
По данным Роспотребнадзора, в республике отмечается рост заболеваемости в старшей возрастной группе
В ближайшее воскресенье (называемое на Масленицу прощенным) в Городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина обширной праздничной программой...
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 11 марта принял участие в расширенной коллегии Минсельхоза республики
Мэр Саранска считает, что горожане рано стали пренебрегать антивирусными мерами безопасности
Экс-министр экономики Владимир Мазов попытался выбраться из СИЗО под домашний арест
Артём Здунов принял участие в коллегии регионального министерства здравоохранения
На Ковылкинском электромеханическом заводе начальник бюро цветных металлов «заработал» на «откатах» почти полтора миллиона рублей