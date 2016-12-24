В Мордовии возбуждены уголовные дела в отношении гражданина, хранившего наркотические средства и взрывчатые вещества

В феврале текущего года сотрудниками Рузаевского линейного отдела МВД России на транспорте в пути следования пассажирского поезда «Москва-Челябинск» был выявлен 36-летний житель Республики Мордовия, у которого в ходе личного досмотра в кармане брюк было обнаружено два пакетика с веществом растительного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое вещество является наркотическим средством марихуана массой 3,4 грамма. Установлено, что сам мужчина при этом находился в состоянии наркотического опьянения.

В ходе произведенного осмотра жилища данного гражданина полицейские обнаружили еще два пакета с наркотическим веществом марихуана, общая масса которого в высушенном виде составила 133 грамма. Злоумышленник пояснил, что неоднократно срывал дикорастущие кусты конопли на территории Зубово-Полянского района республики, высушивал и хранил для личного употребления. Кроме того, в доме подозреваемого правоохранителями были обнаружены банка с порохом, масса которого согласно исследованию составила 78 грамм, несколько патронов, самодельный нож и оборудование для кустарного производства холодного оружия.

Следственным отделением и отделением дознания в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренным ч.2 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», ч.1 ст.222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей – лишение свободы на срок до десяти лет. Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.