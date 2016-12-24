Отечественная вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная научным центром им. Гамалеи, одинаково эффективна для людей всех возрастов. Об этом заявил директор центра Александр Гинцбург в интервью журналистам.

«На всех возрастных категориях «Спутник V» показал одинаковую эффективность. Были сначала сомнения, что эффективность на людях с большим возрастом - 60 плюс, возможно, будет меньше. В силу уже того, что иммунная система уже не так хорошо реагирует, будет хуже отвечать на вакцинацию. Ничего похожего», - заверил Александр Гинцбург.

Он отметил, что хороший иммунный ответ после инъекции фиксируется и у граждан 60 лет, и у граждан 70-80 лет. Все привитые «Спутником V» показали хорошую переносимость вакцины. Александр Гинцбург полагает, что российский препарат является наилучшим по качеству среди вышедших в гражданский оборот вакцин.

По информации директора центра им. Гамалеи, в России прививку получили уже около 7 миллионов человек, среди которых были люди с различными заболеваниями, в том числе онкологическими. «В настоящее время нет никаких онкологических заболеваний, которые являлись бы противопоказанием к этой прививке, за исключением тех случаев, когда больной находится на химиотерапии, принимает препараты, которые подавляют размножение клеток», - заявил руководитель научного центра им. Гамалеи. При этом ученый сообщил, что отдельные клинические испытания «Спутника V» на людях с онкологией уже проводятся.

Александр Гинцбург придерживается мнения, что людям, которые переболели COVID-19, все равно следует сделать анализ уровня защитных антител. Если этот уровень ниже определенного показателя, им следует задуматься над вакцинированием. «По имеющимся на сегодняшний момент данным наших китайских коллег, которые на очень большой выборке исследовали этот вопрос на населении КНР, - до 20 % переболевших не имеют достаточного уровня защитных антител», - отметил Гинцбург.