По темпам вакцинации населения от коронавируса Мордовия входит в ТОП-5 российских регионов

10 марта в Доме Республики Врио Главы РМ Артём Здунов принял участие в коллегии регионального министерства здравоохранения, которая состоялась в режиме видеосвязи. Были подведены итоги работы системы здравоохранения в 2020 году и поставлены задачи на перспективу. Руководитель региона напомнил, что год для медицинских работников прошел в сложнейших условиях противостояния коронавирусу, при выполнении служебных обязанностей от COVID-19 погибли 35 врачей и медработников Мордовии. Их память почтили минутой молчания.

Артём Здунов подчеркнул, что перед отраслью стоит целый ряд задач, требующих грамотных решений. В том числе было отмечено, что в минувшем году смертность возросла на 24 %, в причинах этого необходимо детально разбираться.

Врио Главы Мордовии поручил Олегу Маркину взять на личный контроль строительство медицинских объектов в регионе. В этом году вводятся в строй поликлиника онкодиспансера и хирургический корпус детской республиканской клинической больницы. В следующем году в Рузаевке начнется возведение современной детской поликлиники. «Есть вопросы к нашим строителям, есть вопросы к подбору оборудования и сдаче этих объектов в срок. Если мы их запланировали, значит, их люди ждут!» - сказал руководитель республики министру.

Докладывая о состоянии отрасли, Олег Маркин отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией остается напряженной, но контролируемой. Из 17 больниц в штатный режим работы вернулись 11. По вакцинации на 100 тысяч населения Мордовия входит в ТОП-5 российских регионов. Вертолет санитарной авиации совершил за год 57 вылетов. Построено 4 новых ФАПа, и 70 капитально отремонтированы. В ближайшие 5 лет на модернизацию первичного звена здравоохранения направят более 2,8 млрд рублей. Артём Здунов отметил, что именно с этим звеном связана острая проблема дефицита кадров. - «Во время рабочих поездок по районам ко мне часто обращаются жители по поводу отсутствия медиков в сельских населенных пунктах. Необходимо оказывать поддержку на местах. Здесь я обращаюсь к главам муниципальных образований. Это вопросы жилья, очередности для получения социальных услуг, получения автомобиля. Только за счет таких механизмов мы можем заинтересовать молодых специалистов».

Также на коллегии обсудили вопросы, связанные с лечением жителей Мордовии в других регионах страны. Средства из регионального фонда обязательного медицинского страхования таким образом уходят в другие субъекты. Артём Здунов поручил министерству предметно заняться этой проблемой. - «Нередко наши жители едут за медицинской помощью в другие регионы, а надо стремиться к тому, чтобы качественную помощь высококвалифицированных специалистов каждый житель республики мог получить здесь».

Также было дано поручение определить ключевые направления, которые может развивать регион с учетом компетенций республиканских медицинских специалистов. Чтобы не только лечить жителей республики, но и привлекать в Мордовию на лечение пациентов из других регионов, тем самым сохранять свои собственные средства.

Артём Здунов также напомнил о запуске в регионе кадрового проекта «Моя Мордовия», направленного на выявление, развитие и поддержку перспективных руководителей в разных направлениях. Среди заявок есть медицинские специалисты и организаторы сферы здравоохранения. А в наблюдательный совет проекта входит главный врач РКБ № 1 Дмитрий Амелькин. Отрасль здравоохранения будет расширять кадровый потенциал, в том числе и с помощью участников проекта.