Выплаты на детей от 3 до 7 лет будут предоставляться с учетом адресного подхода

Президент России, лидер ОНФ Владимир Путин подписал указ о ранжировании выплаты на детей от трех до семи лет включительно, которая в зависимости от среднедушевого дохода семьи может составить 50, 75 или 100% от прожиточного минимума ребенка по региону. Координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать», председатель Общероссийской общественной организации поддержки материнства и детства «Совет матерей» Татьяна Буцкая считает, что таким образом при назначении выплат обеспечивается адресный подход.

Если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения, выплата назначается в размере 50% регионального прожиточного минимума на детей. Однако если размер среднедушевого дохода семьи с учетом данной выплаты все равно не дотягивает до прожиточного минимума на душу населения, ежемесячная выплата будет назначаться нуждающейся семье в размере 75% величины прожиточного минимума для детей. Если и при выплате в 75% доход семьи окажется меньше прожиточного минимума, то ее увеличат до 100%. Подать заявления на перерасчет по новым условиям можно будет с 1 апреля, при этом пересчитаны будут выплаты начиная с 1 января 2021 г.

«Такая серьезная по своему размеру выплата, как пособие в размере половины прожиточного минимума на детей старше трех лет, на федеральном уровне была введена впервые. Первый год показал, каким должен быть механизм, чтобы выплаты были и адресными, и справедливыми. И вот мы видим, что размер выплаты для тех, кто нуждается, повышается. То есть размер выплаты может быть разный. Это адресный подход. Государство должно помогать, но помогать не вслепую, а именно тем, кто объективно должен получать больше», – отметила Буцкая.

«У меня десятки сообщений в мессенджерах: «Работаю, получаю небольшую белую зарплату, а сосед половину доходов скрывает, еще и пособие получает». Это неправильно. Если государство не будет само за этим следить, то оно будет подталкивать граждан уходить в «серую» зону, рождать вопросы справедливости помощи. Эти очень важные аспекты знают в Минтруде и правительстве. У нас были встречи с родительской общественностью. Надеюсь, найти разумный сбалансированный подход к адресности и справедливости выплат удастся», – подчеркнула координатор проекта ОНФ «Материнская платформа «Время рожать».