Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия направили обращениев региональное министерство здравоохранения, в котором просят оказать содействие в капитальном ремонте фельдшерско-акушерского пункта, расположенного в селе Петровка Дубёнского муниципального района. На неудовлетворительное состояние здания медучреждения местные жители пожаловались в 2020 году на прямую линию президента, лидеру ОНФ Владимиру Путину.

Представители Народного фронта выехали по адресу и на месте убедились в том, что здание подлежит капитальному ремонту.В ходе осмотра обнаружено множество трещин на потолке, огромные промежутки между половыми досками с облезшей краской. В кабинетахс устаревшеймебелью и медицинским оборудованием со стен обваливается штукатурка,а щели на деревянных окнах до сих пор на зиму утепляютсяпо старинке - ватой.

При таких условиях работы фельдшер Петровского ФАПа Антонина Заболотнова обслуживает 437 человек, в том числе 41 ребенка. Сельчане о ней отзываются, как о специалисте с большим опытом работы, добром отзывчивом человеке, которая в любое время и погодные условия спешит больным на помощь.

Антонина Павловна рассказала общественникам, что медучреждение постепенно приводят в порядок. Например, в 2018 году провели водопровод, в 2019 - отремонтировали крышу.На днях в ФАП проложили кабель дляподключения к интернету. В ближайшее время установяткомпьютер.Сельский фельдшер радуется, что с появлением современных технологий сможет записывать своих пациентов на прием к врачам районной больницы, вести электронную медицинскую карту пациентов, просматривать данные о проведенных исследованиях или результатах лечения.

Общественники отмечают, что Петровское медучреждение работает согласно графику, имеется журнал амбулаторного приема, приезжают врачи из Дубёнскойрайбольницы. Но у сельчанскопились нарекания по поводу недостаточности лекарственных препаратов, отсутствия порой элементарных бинтов. По их словам, всё приходится покупать самим в райцентре. ВФАПе даже нет стойки для капельника, не говоря уже о других современных медицинских приборах.За всеми остальными обследованиями люди обращаются в Дубенскую районную больницу, добираться до которой приходится на частном такси, так как автобусное сообщение между селами давно отменили по неизвестной причине.

«Уже с улицы было видно, что здание сельского ФАПа нуждаетсяв капитальном ремонте, который здесь давно не производился. Жители Петровки оченьхотят видеть своемедучреждениеобновленным и получать достойные медицинские услугина месте.ОНФ в Республике Мордовия данный вопрос взял на контроль и будет добиваться, чтобы сельское медучреждение, имеющее большое социальное значение, было отремонтировано», – отметила модератор тематической площадки «Здравоохранение» в Республике Мордовия Наталья Зубова.

Активисты Общероссийского народного фронта, лидером которого является президент России Владимир Путин, продолжают мониторинг доступности и качества оказания медицинской помощи в других сельских населенных пунктах региона.