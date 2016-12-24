На что следует обратить внимание заявителям при подаче обращений на оказываемые Росреестром государственные услуги

Большинство юридически значимых действий и событий, связанных с недвижимостью, требуютобращения в Росреестр за совершением учетно-регистрационных действий. Государственный кадастровый учет и(или) государственная регистрация прав осуществляются на основании заявления и документов, поступивших в Росреестр.При подаче заявления в Росреестр необходимо учитывать все нюансы. Прежде всего – это форма заявления. О том, на что следует обратить внимание заявителю при подаче заявления,разъясняет и.о. руководителя Управления Росреестра по Республике Мордовия Татьяна Биушкина.

Форма заявления о государственном кадастровом учете недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество утверждена приказом Росреестра от 19.08.2020 № П/0310 «Об утверждении отдельных форм заявлений в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, требований к их заполнению, к формату таких заявлений и представляемых документов в электронной форме». В зависимости от цели обращения в орган регистрациипредусмотрена соответствующая форма заявления, которая установлена приложением №1 Приказа. Рассмотрим наиболее популярные типы обращений:

1) если объекту не присвоен кадастровый номер или необходимо изменить характеристики объекта, у которого кадастровый номер уже имеется, то заявителю необходимо обратиться с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета;

2) если заявителю необходимо совершить сделку с объектом недвижимости или зарегистрировать право собственности на объект, которому кадастровый номер уже присвоен, то в этом случае заявитель будет обращаться за государственной регистрацией права;

3) если право на объект недвижимости возникает (прекращается) одновременно с постановкой (снятием) объекта на государственный кадастровый учет, то необходимо обращение на осуществление единой процедуры государственного кадастрового учета и государственной регистрации права.

Для каждого типа обращения в программном продукте ФГИС ЕГРН прописан отдельный алгоритм. Если при подаче документов была допущена ошибка и заявителем был выбран неверный вид обращения, ошибку (в рамках поданной заявки) невозможно исправить. Изменить технологический процесс прохождения дела в программе невозможно, в том числе и посредством подачи иных уточняющих заявлений. Подобная ошибка повлечет за собой приостановление учетно-регистрационных действий и в дальнейшем в их проведении будет отказано. Управление Росреестра по Республике Мордовия настоятельно рекомендует обращать внимание на цель подачидокументов, указанную в заявлении.

Информацию об организации деятельности Росреестра можно получить по бесплатному круглосуточному телефонному номеру Единой справочной службы Росреестра – ведомственного центра телефонного обслуживания (ВЦТО) 8-800-100-34-34.

Для разъяснения вопросов Управлением ежемесячно проводятся горячие линии, анонсы которых публикуются на сайте rosreestr.gov.ru/site/pressи в профиле Инстаграм