Врио Главы Мордовии Артём Здунов встретился в Москве с Министром МЧС России Евгением Зиничевым

«Так быть не должно!»
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Во встрече также принял участие председатель комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Обсуждались вопросы взаимодействия по обеспечению пожарной безопасности и предупреждению ЧС на территории республики, а также по укреплению материально-технической базы для сокращения времени реагирования на происшествия. В настоящее время региональными властями прорабатывается вопрос строительства пожарных депо.
Артём Здунов проинформировал Евгения Зиничева о подготовке сил и средств территориальной подсистемы РСЧС к паводкоопасному периоду. В республике около 3 тысяч человек находятся в готовности к реагированию по предназначению.
Эффективное взаимодействие подразделений обеспечит новый Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Мордовия. Его открытие запланировано на апрель этого года. Здание площадью более 3,2 тыс. кв. метров позволит разместить всех сотрудников оперативно-дежурных смен, что существенно отразится на оперативности обработки поступающей информации о ЧС.
В ходе встречи также обсуждались планы на реконструкцию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.
Кроме того, Врио Главы Мордовии поблагодарил Евгения Зиничева за поддержку региона в части госпрограммы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».
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