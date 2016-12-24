Мордовия вошла в топ-10 регионов по количеству заявок на конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»

Репортер

Всего во всероссийском конкурсе решили принять участие 13 404 специалистов сферы digital из 85 регионов страны. Наша республика оказалась на 1-ом месте в ПФО и на 9-ом месте в России по доле заявок на численность населения, опередив даже Москву! В тройке лидеров – Калужская область, Чукотка, Алтай.

Напомним, победители конкурса пройдут бесплатное обучение по образовательной программе развития управленческих и цифровых компетенций на базе МГУ им. Ломоносова, получат возможность стажировки в топовых IT-компаниях страны.

Желаем удачи всем участникам!

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