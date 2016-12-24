В Мордовии принят закон о слиянии аппарата правительства республики и администрации Главы РМ

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Депутаты Госсобрания Мордовии поддержали законопроект об объединении аппарата правительства республики и администрации Главы Мордовии в один орган - Администрацию Главы РМ и правительства Республики Мордовия. Это было сделано с целью оптимизации работы органов власти, исключения дублирующих управленческих функций. Формировать новый исполнительный орган будет руководитель региона, он же принимает решение об отставке администрации.

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