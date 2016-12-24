В Мордовии принят закон о слиянии аппарата правительства республики и администрации Главы РМ

Полмиллиарда на ветер
Артём Здунов задал Владимиру Сушкову «неудобные» вопросы
Депутаты Госсобрания Мордовии поддержали законопроект об объединении аппарата правительства республики и администрации Главы Мордовии в один орган - Администрацию Главы РМ и правительства Республики Мордовия. Это было сделано с целью оптимизации работы органов власти, исключения дублирующих управленческих функций. Формировать новый исполнительный орган будет руководитель региона, он же принимает решение об отставке администрации.
Артём Здунов задал Владимиру Сушкову «неудобные» вопросы
Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой побывал в Ардатовском районе
В Мордовии депутатский корпус по итогам выборов может заметно обновиться
Мэр Саранска считает, что горожане рано стали пренебрегать антивирусными мерами безопасности
Расчистка города от снега проводится круглосуточно, но снежные завалы тают слишком медленно
За «кадровую» махинацию известный в республике адвокат получил 3 года условно
В минувшую субботу, 27 февраля, врио Главы РМ Артём Здунов продолжил знакомиться с особенностями развития муниципальных территорий Мордовии. На...
Мэр Саранска лично проверил, как ведется уборка городских территорий
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Посетивший Мордовию министр Мантуров высоко оценил потенциал республиканских предприятий