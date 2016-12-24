За сутки в Мордовии выявлено 39 случаев коронавируса, 46 человек выписаны с выздоровлением

Репортер

В федеральной статистике зафиксированы 2 новых летальных случая.

Скончалась женщина 1953 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание – гипертоническая болезнь.

Умерла женщина 1983 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная пневмония, тяжёлое течение. Сопутствующее заболевание – ожирение 2 ст.

За период пандемии в республике зафиксированы 18262 случая коронавируса.  

16240 человек выздоровели. 

174 человека умерли от коронавируса как основной причины. 

По данным на 9 марта из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

654 человека на стационарном лечении;

2080 человек под наблюдением дома.

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