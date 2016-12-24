За сутки в Мордовии выявлено 39 случаев коронавируса, 46 человек выписаны с выздоровлением

«Фактически это уже готовый туристский продукт»
В минувшую субботу, 27 февраля, врио Главы РМ Артём Здунов продолжил знакомиться с особенностями развития муниципальных территорий Мордовии. На...
В федеральной статистике зафиксированы 2 новых летальных случая.
Скончалась женщина 1953 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание – гипертоническая болезнь.
Умерла женщина 1983 г.р. Основной диагноз – новая коронавирусная инфекция. Осложнение – двусторонняя тотальная пневмония, тяжёлое течение. Сопутствующее заболевание – ожирение 2 ст.
За период пандемии в республике зафиксированы 18262 случая коронавируса.
16240 человек выздоровели.
174 человека умерли от коронавируса как основной причины.
По данным на 9 марта из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
654 человека на стационарном лечении;
2080 человек под наблюдением дома.
В минувшую субботу, 27 февраля, врио Главы РМ Артём Здунов продолжил знакомиться с особенностями развития муниципальных территорий Мордовии. На...
Женщин самых разных профессий в преддверии Международного женского дня поздравил Врио Главы Мордовии Артём Здунов
В ряде муниципалитетов Мордовии сохраняется высокий уровень заболеваемости коронавирусом
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Артём Здунов поинтересовался, почему затягивается заключение контрактов на благоустройство общественных территорий
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