В Зубово-Полянском районе перед судом предстанет бывший начальник районной госавтоинспекции по обвинению в мошенничестве

Потенциал республики
В Мордовию прибыл Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
В Мордовию прибыл Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров
Артём Здунов поручил правительству РМ исключить некачественные продукты при госзакупках для социальной сферы
За «кадровую» махинацию известный в республике адвокат получил 3 года условно
Артём Здунов выслушал жалобы жителей Пролетарского района на некачественное благоустройство дворов
Врио Главы Мордовии Артём Здунов на коллегии МВД по РМ призвал уделить особое внимание контролю целевого расходования бюджетных средств
К 1 февраля планируется вывести из ковидного режима работы два медучреждения республики
В республике нашли свыше 500 объектов, которые активно используются, а налоги от них в казну не попадают
Врио Главы Мордовии Артём Здунов с рабочей поездкой побывал в Ардатовском районе
В Мордовии появится региональный телемедицинский центр?
Руководство компании «Мордоввторсырье» заподозрили в хищении 7,5 миллиона рублей