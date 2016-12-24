В Зубово-Полянском районе перед судом предстанет бывший начальник районной госавтоинспекции по обвинению в мошенничестве

Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника ОГИБДД ОМВД России по Зубово-Полянскому муниципальному району, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, в апреле-мае 2019 года сотрудник полиции, находясь при исполнении служебных обязанностей, в салоне патрульного автомобиля применял в отношении остановленных водителей алкотестер, не включенный в Государственный реестр средств измерений. Затем создал видимость обнаружения у водителей наличие алкогольного опьянения и за якобы не составление в отношении протокола об административном правонарушении получал денежные средства от 3 до 10 тысяч рублей. Всего за указанный период времени им было оставлено четыре автотранспортных средства из разных регионов России и получены денежные средства в сумме 24 тысячи рублей. После получения денежных средств обвиняемый предоставлял водителям возможность дальнейшего движения.

Уголовное дело было возбуждено следственными органами на основании материалов оперативно-разыскной деятельности сотрудников собственной безопасности МВД по региону.

В ходе следствия мужчина был уволен из органов внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.