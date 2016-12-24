В Мордовии региональные власти оперативно решают проблемы местных жителей с помощью «Платформы обратной связи»

Миллионы километров оптического волокна
Врио Главы Мордовии отметил, что на уровне региона практически ничего не делается для поддержки уникального производства
Данная система позволяет принимать обращения граждан, подаваемые через портал «Госуслуги». Многие из них рассматриваются в ускоренно порядке (фаст-трек).
Например, жительница поселка Николаевка с помощью портала сообщила администрации Саранска, что дорога по ул. Железнодорожная очень скользкая. Уже на следующий день работники городской коммунальной службы посыпали дорогу песчано-соляной смесью.
Сообщить о подобных и других проблемах вы можете на сайте «Госулуги», через мобильное приложение «Госуслуги. Жалобы» или через специальные виджеты, размещенные на сайтах органов власти.
Узнать, является ли ваше сообщение фаст-треком, можно при его подаче. Данные темы отмечаются специальной иконкой часов. На отработку сообщений фаст-трек органам власти дается до 8 дней, тогда как на рассмотрение обычных сообщений до 30 дней.
Работа ведется по 8 блокам, среди которых образование, здравоохранение, соцзащита, ЖКХ, вывоз мусора, дороги, транспорт и энергетика.
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