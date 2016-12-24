В Мордовии региональные власти оперативно решают проблемы местных жителей с помощью «Платформы обратной связи»

Данная система позволяет принимать обращения граждан, подаваемые через портал «Госуслуги». Многие из них рассматриваются в ускоренно порядке (фаст-трек).

Например, жительница поселка Николаевка с помощью портала сообщила администрации Саранска, что дорога по ул. Железнодорожная очень скользкая. Уже на следующий день работники городской коммунальной службы посыпали дорогу песчано-соляной смесью.

Сообщить о подобных и других проблемах вы можете на сайте «Госулуги», через мобильное приложение «Госуслуги. Жалобы» или через специальные виджеты, размещенные на сайтах органов власти.

Узнать, является ли ваше сообщение фаст-треком, можно при его подаче. Данные темы отмечаются специальной иконкой часов. На отработку сообщений фаст-трек органам власти дается до 8 дней, тогда как на рассмотрение обычных сообщений до 30 дней.

Работа ведется по 8 блокам, среди которых образование, здравоохранение, соцзащита, ЖКХ, вывоз мусора, дороги, транспорт и энергетика.